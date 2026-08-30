Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних «шахедів». Значну частину наші воїни збивають. Було майже півтори тисячі дронів усіх типів тільки за ці чотири дні, із них реактивних близько восьмисот.

Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі. Чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка. Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів.

Я хочу подякувати тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб так і було. Восени потрібно дати відповідь і довести рівень збиття точно вище, ніж 90%.”