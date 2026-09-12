Росія розраховує використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну, завдаючи ударів не лише по військових цілях, а й по енергетиці та критичній інфраструктурі.

Про це пише німецьке видання BILD із посиланням на австрійського військового експерта Маркуса Райснера, передає УНІАН.

На думку Райснера, за умов майже незмінної лінії фронту Кремль може зробити ставку саме на виснаження українського суспільства.

За оцінкою експерта, наступний зимовий сезон може стати вирішальним. Райснер вважає, що російське керівництво розраховує використати морози, сніг і холод як додатковий інструмент тиску.

“Путін глибоко переконаний, що взимку остаточно змусить Україну капітулювати”, – попереджає експерт.

Як зазначає BILD, попри спроби посередництва з боку США Райснер не бачить жодних ознак поступок із російського боку. Натомість Москва, за його оцінкою, прагне атакувати життєво важливі для України системи – насамперед енергопостачання та іншу критичну інфраструктуру.

За чотири роки повномасштабної війни ці об’єкти вже неодноразово зазнавали масованих ударів. У публікації стверджується, що близько 80% критичної інфраструктури України, передусім енергетичних систем, пошкоджено або знищено. Райснер вважає, що саме цей фактор Москва може спробувати використати взимку.

“Російський лідер зараз реалізує залізний план, згідно з яким він може використати цю зиму, щоб практично поставити Україну на коліна”, – розповідає експерт.

Проблемою для України, за словами Райснера, є стан протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про запаси ракет для систем Patriot, які відіграють важливу роль у перехопленні російських ракет. Експерт називає дефіцит засобів ППО слабким місцем, яке, на його думку, помічає і Кремль.

Водночас Росія продовжує нарощувати військові можливості. Нові майданчики запуску безпілотників можуть посилити повітряну кампанію, а сучасні дрони, як зазначається у матеріалі, здатні розвивати швидкість до 600 км/год. Райснер очікує подальшого посилення російських дій у повітрі найближчими місяцями.

Тиск на Україну вже відчувається не лише на фронті. BILD повідомляє, що у серпні та вересні російські удари пошкодили або знищили склади й логістичні центри основних українських мереж супермаркетів. Через це в Києві частина полиць магазинів залишалася порожньою. Україна, своєю чергою, дедалі частіше завдає ударів безпілотниками по території Росії, демонструючи перенесення частини бойових дій за межі фронту.

Райснер також попереджає Європу про можливе посилення диверсій та гібридних атак, а також не виключає обмежених російських ударів по східному флангу ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, Під час зустрічі з путіним прем’єр Індії знову закликав завершити війну в Україні