Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом рф володимиром путіним знову закликав до припинення війни проти України та наголосив, що конфлікти потрібно вирішувати шляхом діалогу і дипломатії. Про це повідомляє Hindustan Times із посиланням на Міністерство закордонних справ Індії, пише УНН.

Моді та путін провели переговори на полях саміту БРІКС у Нью-Делі. Це була вже їхня 2-га зустріч менш ніж за 2 тижні.

За даними індійського МЗС, прем’єр знову наголосив, що “діалог і дипломатія є шляхом уперед у врегулюванні конфліктів”, а Індія готова сприяти мирним зусиллям.

Під час попередньої зустрічі з путіним 31 серпня Моді також закликав до завершення війни, заявивши, що необхідно перейти від “нескінченної війни до завершення війни”.

На новій зустрічі сторони також обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні, зокрема вплив бойових дій на морську торгівлю та безпеку індійських моряків. Окремо Моді та путін говорили про економічне, оборонне та енергетичне співробітництво між Індією та росією.