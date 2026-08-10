У Болгарії, неподалік міста Трявна, пролунав вибух на складі боєприпасів, що належить збройовому підприємству ЄМКО.

Інцидент почався з загоряння вантажівки, що призвело до детонації боєприпасів, повідомив мер муніципалітету. Продовжуються вторинні вибухи.

-Я повідомляю всіх жителів громади Триавна, що в одному з складів на заводі боєприпасів у селі Белітса виникла пожежа. Система національного BG – ALERT буде активована для попередження небезпеки. Доступ до території заборонений, поки точні причини аварії не будуть встановлені. Команди пожежників та поліції були відправлені на місце події. Ми постійно зв’язані з органами влади, регіональним губернатором регіону Габрово. Наразі у нас немає інформації про жертв або поранених.

Всі працівники заводу евакуюються автобусами.

Місцевих мешканців також закликають закрити вікна, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю. Команди RIOSV – Веліко Тарново також їдуть на місце події, щоб вимірити якість повітря.