У Великій Британії зафіксували найбільшу за три десятиліття кількість днів у році, коли температура повітря сягала 30°C або вище, пише Кореспондент.

На південному сході Англії температура перевищила 30°C, оскільки країна готується до п’ятої хвилі спеки наступного тижня. Водночас на північному заході Шотландії лише за два дні випала півмісячна норма опадів.

У неділю, 9 серпня, у місті Фріттенден у графстві Кент зафіксували 30,6°C, а в інших районах пізніше того ж дня температура може піднятися до 32°C.

Загальна кількість днів із температурою 30°C або вище у Великій Британії у 2026 році вже досягла 35, перевищивши попередній рекорд у 34 дні, встановлений у 1995 році.

За прогнозами синоптиків, у деяких районах температура може піднятися до 32°C і вище.