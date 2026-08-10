10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу Президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки.

Про це повідомляє САП, передає Інше ТВ.

Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

Так, за клопотанням сторони захисту слідчий суддя розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської обл. замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки обов’язки, раніше покладені на підозрюваного у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу, не перешкоджали реалізації проєкту, де він виконує роль керівника, а не адвоката, який безпосередньо надає правову допомогу.

Також захист просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю. В задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні Апеляційна палата ВАКС залишила в силі арешт на майно екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.