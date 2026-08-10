Командувач СБС майор Роберт «Мадяр» Бровді, один з найвидатніших командирів України серед нового покоління солдатів, заявив, що його сили можуть завдати ударів по в сім разів більше військових цілей у Криму, якщо гроші, обіцяні західними союзниками, надійдуть швидше.

«Крим належить до ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни», – сказав Бровді в інтерв’ю Associated Press.

Незважаючи на цей дефіцит, літня кампанія України в Криму вже завдала значної шкоди – удари по залізничних мостах, нафтобазах та енергетичній інфраструктурі порушили лінії постачання та засліпили російську протиповітряну оборону, коли безпілотники.

Бровді сказав, що його сили оснащені лише на 14% від того, що їм потрібно для проведення кримської кампанії на повну потужність.

«Справа не в тому, що виробничі потужності українських виробників не дозволяють нам виготовляти необхідну кількість безпілотників, – сказав Бровді. – Це банальна проблема несвоєчасного фінансування, яке наші партнери виділяють, але яке просувається значно повільніше, ніж наші плани».

Любитель мистецтва

Підземний командний пункт Бровді нагадує музей, де виставлені твори українського мистецтва, зокрема роботи відомої художниці Марії Примаченко — кожен з них має невеликі плакати з назвами та QR-код, що посилається на додаткову інформацію. «Будь ласка, не чіпайте скульптуру», — написано під одним із творів.

Витвір мистецтва розміщено на тлі десятків екранів, що транслюють прямі трансляції з фронту, а також дані в режимі реального часу, які впливають на рішення на полі бою. Солдати можуть випити смачної кави, вибрати книгу, потренуватися або відпочити в спальних капсулах — культура, яка ближча до офісу в Кремнієвій долині, ніж до військової кімнати.

Вони працюють цілодобово, щоб спробувати запобігти тому, щоб Крим функціонував як плацдарм для російських військових, сказав Бровді, чий позивний «Мадяр» натякає на його етнічне угорське коріння в Закарпатті.

Він вказав на одну ознаку прогресу — під час чотирьох нещодавніх масштабних російських ракетних обстрілів з півострова було запущено лише п’ять ракет, що, на його думку, сталося завдяки систематичному знищенню російських засобів протиповітряної оборони. AP не змогло незалежно перевірити це твердження.

Щоб відкрити це «вікно» для ударів дронів по півострову, його війська за останні місяці знищили понад 300 об’єктів протиповітряної оборони — системи класу «земля-повітря», радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби.

Метафора з вікном відволікає його на щось особисте — він любить спати з відкритим вікном, задоволення, яке він рідко отримує як один з найбільш переслідуваних людей у ​​Росії, який проводить більшу частину свого часу в підземних бункерах.

Витіснення Росії з Криму

Значна частина російського обладнання протиповітряної оборони радянських часів працює від електромережі, що є однією з причин, чому електрична інфраструктура Криму постійно стає мішенню. Російські солдати «сліпнуть», залишаючись лише з кулеметами та гвинтівками, сказав він. Ця тактика також вплинула на доступ до електроенергії для цивільного населення, і Бровді сказав, що він двічі публічно вибачався перед українцями, які проживають у Криму, за перебої.

Скрізь, де проходить зв’язок Starlink через Крим, його сили тепер можуть знищувати навіть найбільш захищену ціль, використовуючи в середньому лише три безпілотники, міксуючи боєприпаси з різними характеристиками та боєголовками залежно від того, що вражається. Він описав удари як навмисно калібровані — різні боєприпаси для опори мосту, ніж для бензовоза чи рухомого поїзда — і сказав, що його сили уникають ударів по цивільній інфраструктурі.

«Створення умов, які унеможливлюють будь-який військовий потенціал… залишатися там, зробить Крим нецікавим… як військовий плацдарм», — сказав він.

Україна також працює над ліквідацією ролі Криму як військово-морської бази — це удар по присутності Росії поблизу кордонів НАТО, додав він.

Попередні результати кампанії ще не були оприлюднені, сказав Бровді. Але приблизно через два тижні після початку наступу, який розпочався наприкінці червня, він сказав, що українська розвідка вказала, що російська влада наказала всім військовим командуванням та службам безпеки передислокуватися з півострова, а також таємно винесла секретні архіви та твори мистецтва. AP не змогло незалежно перевірити цю інформацію.

Загрози з боку Росії

Тим часом Росія працює над тим, щоб протидіяти перевагам України. Вона встановлює системи глушіння в масштабах, які певною мірою погіршать зв’язок Starlink, сказав Бровді.

Росія також будує власну систему супутникового зв’язку, щоб конкурувати зі Starlink, сказав він. «Це ризик для всієї планети, — сказав Бровді, — тому що диктатура отримає доступ до інформації по всій земній кулі».

Він також вказав на інші загрози, з якими стикається Україна. Концентрація реактивних безпілотників Shahed, які Україні набагато важче збити, за останні тижні зросла у два з половиною рази, сказав він.

За його словами, російські військові зараз можуть одночасно випустити залп із 77 балістичних ракет і планують збільшити цю кількість до 200. Це одне з найвразливіших місць України, оскільки країні не вистачає перехоплювачів для американських ракет Patriot — єдиної системи, яку Україна має в своєму арсеналі проти балістичних ракет, — що означає, що десятки ракет, випущених Росією під час масованих обстрілів, влучають.

«Навіть якщо їм вдасться вразити лише половину з цього, все це летітиме на нас», — сказав Бровді. Єдиний спосіб зменшити цю кількість, сказав він, — це завдати ударів по кожному об’єкту, що бере участь у виробництві цих ракет, що підкреслює важливість ударів України на велику дальність глибоко всередині російської території.

План України щодо російської Wildberries

Україна все частіше атакує Wildberries, найбільший російський онлайн-майданчик, який іноді називають відповіддю країни на Amazon, і Бровді назвав його мішенню.

«Wildberries — це, перш за все, платформа постачання — це квартирмейстер війни», — сказав він, зазначивши, що компанія має спеціальний відділ продажу товарів для російських військових.

Водночас, за його словами, удари по роздрібній мережі мають на меті дати пересічним росіянам безпосереднє відчуття війни, сподіваючись, що бажання її припинити може негативно вплинути на здатність Росії продовжувати боротьбу.

Бровді відмовився назвати терміни кампанії Wildberries, сказавши лише, що удари триватимуть, «доки не стане неможливим її швидке відновлення».

«Зрештою, Wildberries — це, вибачте за вираз, споживча залежність від азартних ігор», — сказав він, стверджуючи, що втрата доступу до неї — як і обмеження в соціальних мережах — створює вторгнення в особисте життя, яке відчуває більшість росіян.

«Це виявилося чутливим датчиком комфорту величезного населення Росії — людей, які вважають себе абсолютно незайманими діями країни-агресора», — сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, РФ за 7 місяців виконала річний план з виробництва ракет “циркон” та “онікс”, – ГУР