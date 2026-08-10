У січні – липні 2026 року до місцевих скарбниць Миколаївської області сплачено майже 7,7 млрд гривень податків і зборів. Це на 1,4 млрд грн більше рівня аналогічного періоду 2025 року. Ми вдячні відповідальному бізнесу та громадянам, які в умовах війни виконують свої обов’язки, – зазначили в ДПС Миколаївщини.

У розрізі податків найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

Зокрема, місцеві скарбниці отримали 5,3 млрд грн ПДФО (питома вага в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів 68,5 відс.) та 1,3 млрд грн єдиного податку (питома вага – 17 відс.), що сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів – податок на землю (питома вага – 8,8 відс.) – 681,2 млн гривень.

Податкова служба Миколаївщини й надалі забезпечує якісне адміністрування податків, послідовно розвиває сучасні формати комунікації та підтримки платників, забезпечує інформаційний супровід грантоотримувачів, допомагає підприємцям адаптуватися до змін законодавства та активно впроваджує нові цифрові сервіси. Це сприяє стабільному наповненню місцевих бюджетів і створює фінансову основу для розвитку територіальних громад регіону. Разом переможемо! Слава Україні!