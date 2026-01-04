У 2026 році найпопулярніші препарати для зниження ваги можуть вперше з’явитися у формі таблеток, що стане важливим кроком для всієї індустрії лікування ожиріння.

Про це пише in-cyprus.philenews.com, передає Інше ТВ.

Новий формат обіцяє стати більш зручною та помітно дешевшою альтернативою звичним щотижневим ін’єкціям, які сьогодні використовують мільйони пацієнтів у всьому світі.

Очікується, що перехід від уколів до щоденного прийому таблеток дозволить розширити коло людей, які готові розпочати терапію. Багато потенційних пацієнтів досі відмовлялися від лікування через страх перед ін’єкціями або вважали свою проблему недостатньо серйозною для регулярних уколів. Таблетована форма може зняти цей психологічний бар’єр і зробити лікування масовішим.

Хоча фахівці підкреслюють, що ефективність таблеток загалом можна порівняти, але не перевищує ін’єкційні препарати, саме розширення вибору форм терапії розглядається як серйозний плюс для пацієнтів. Фармацевтичні компанії вже розпочали масштабне виробництво, готуючись до високого попиту одразу після виходу препаратів на ринок.

Аналітики прогнозують, що до 2030 року таблетки займуть майже чверть світового ринку коштів для зниження ваги, обсяг якої оцінюється приблизно 22 мільярди доларів. Очікується, що першим препарат у таблетках представить датська компанія Novo Nordisk. Її пероральний семаглутид, відомий за ін’єкціями для контролю ваги та діабету, може отримати дозвіл регуляторів вже наприкінці 2025 року і продаватиметься під тим самим брендом.

Компанія Eli Lilly, яка конкурує, також готує до запуску власну таблетку на основі GLP-1, але процес схвалення ще триває. У той же час, прискорена процедура розгляду з боку американського регулятора може наблизити її вихід на ринок, і, за оцінками експертів, обидва препарати стануть доступними пацієнтам протягом 2026 року.

Ціни на нові таблетки поки офіційно не оголошені, проте очікується, що вони будуть істотно нижчими від вартості ін’єкцій. Попередньо повідомляється, що місячний курс може коштувати приблизно 149 доларів, що значно дешевше за нинішні препарати для схуднення, ціна яких досягає близько тисячі доларів на місяць. Такий крок може зробити терапію доступною для більш широкої аудиторії.

Клінічні дослідження показали вражаючі результати. В одному із випробувань пацієнти, які приймали таблетований семаглутид, у середньому втрачали до 16,6 відсотка маси тіла за 64 тижні. Експерти вважають, що навіть невелика різниця в ефективності між різними препаратами не стане вирішальним фактором для пацієнтів, які обирають між зручністю, ціною та результатом.

Таким чином, 2026 рік може стати переломним моментом у боротьбі з ожирінням, відкривши нову еру більш простого і доступного лікування для мільйонів людей по всьому світу.

