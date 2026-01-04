Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 4 січня.

Внаслідок вчорашнього нічного масового обстрілу залишаються знеструмленими 396 абонентів Миколаївського району. Роботи з відновлення ведуться далі.

Миколаївський район

Учора ворог атакував Веснянську громаду ударними дронами, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, було знеструмлено понад 300 абонентів. Станом на 16:38 – електропостачання відновлено. Постраждалих немає.

Уночі ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено чотири приватні будинки, два автомобілі та газопровід. Постраждалих немає.

Крім того, ворог пʼять разів атакував FPV-дронами Галіцинівську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів в с. Лупареве було пошкоджено приватний будинок Постраждалих немає.