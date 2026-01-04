Щось ненормативне відбувається у світі. А Білий дім давно вже не такий білий, він вже навіть не сірий. Ми вже бачили на офіційному акаунті Білого дому ШІ-портрети Трампа-короля, але тепер це просто маніфест політичного хамства, якщо називати речі делікатно.

От таке фото і такий підпис опублікував Білий дім.

Чорнобіле фото Трампа з англомовною абревіатурою FAFO (fuck around and find out). Це означає: Довиобуєшся — отримаєш пзди.

Отаке публікує Білий дім з натяком на викрадення Мадуро.

А тепер про кадри з Мадуро. Ось вони.

І ще.