Винищувачі британських повітряних сил спільно з французькими літаками завдали авіаудару по підземному сховищу зброї ІДІЛ в Сирії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, передає hromadske.

За даними розвідки, у цьому підземному сховищу у горах на північ від Пальміри ІДІЛ зберігало зброю та вибухівку. Цивільних населених пунктів поруч з об’єктом немає.

Так, 3 січня британські винищувачі Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager використали керовані бомби Paveway IV, щоб спільно з французькими літаками уразити кілька тунелів, які вели до сховища. За попередніми даними, ціль уражено успішно.

У британському Міноборони кажуть, що удар не становив жодної загрози для цивільних, а всі літаки після операції повернулися неушкодженими.

«Ця операція демонструє лідерство Великої Британії та її рішучість стояти пліч-о-пліч із союзниками, щоб знищити будь-яке відродження ІДІЛ та їх небезпечної та жорстокої ідеології на Близькому Сході», — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

