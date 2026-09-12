На п’ятому році повномасштабної російсько-української війни свою 237-му річницю Миколаїв відзначає без масових святкувань, щоб не наражати містян на небезпеку. Однак деякі урочистості все ж відбуваються. І одним з них стало вручення посвідчень «Почесний громадянин м.Миколаєва» та інших державних нагород.

Відзначення нових Почесних громадян Миколаєва саме у День міста – це давня традиція, яка була перервана повномасштабним російським вторгненням. Але сьогодні, 12 вересня, вперше з 2022 року вручалися посвідчення «Почесний громадянин м.Миколаєва». І вперше це почесне звання було присвоєно посмертно – Героям України, полковнику Ігорю Бедзаю та підполковнику Геннадію Матуляку. Посвідчення і нагороди отримали рідні загиблих Героїв.

Також Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив високі державні нагороди рідним загиблих миколаївців, а також рідним тих захисників, які вважаються зниклими безвісті, – ордени «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «Захиснику Вітчизни», відзнаки Головнокомандувача ЗСУ «Комбатантський хрест» та «Золотий хрест», відзнаку Міністерства оборони України «Хрест Сухопутних військ», відзнаку Президента України «За оборону України».

Також на заході Почесними грамотами і подяками, Почесними відзнаками Миколаївської обласної ради були нагороджені містяни і екс-керівник Офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Торрільд Хансен.

Як повідомляло Інше ТВ, 7 травня 2022 року при виконанні бойового завдання полковник Ігор Бедзай загинув. 11 травня в Миколаєві його проводили в останню путь, і в цей же день Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Ігорю Бедзаю звання Героя України (посмертно).

24 червня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №446/2022 «Про присвоєння імені Героя України полковника Ігоря Бедзая 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України».

2 липня 2023 року 10-та морська авіаційна бригада, яка носить ім’я миколаївця Ігоря Бедзая, нагороджена відзнакою «За мужність та відвагу».

Інше ТВ також розповідало про подвиг Геннадія Матуляка. Зранку 25 лютого 2022 року на північ від Києва в районі міста Гостомель Геннадій Матуляк знищив колону техніки російських окупантів, але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучив у штурмовик Геннадія. Льотчик почав відводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Та після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району. Не зважаючи на те, що село на той момент було окуповане російськими загарбниками, відважний льотчик був похований вдячними місцевими жителями біля місця загибелі. 16 квітня 2022 року Герой був перепохований у місті Миколаєві.

28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №78/2022 «Про присвоєння звання Герой України», яким присвоїв підполковнику Геннадію Матуляку звання «Герой України» (посмертно).

8 грудня 2022 року іменем миколаївського льотчика Геннадія Матуляка назвали вулицю в Києві.

У лютому 2023 року на Київщині відкрили пам’ятник миколаївському льотчику Геннадію Матуляку (ФОТО)

26 липня 2024 року начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підписав розпорядження №273-р «Про перейменування об’єктів топонімії», яким, зокрема, у Миколаєві колишня вулиця Чкалова перейменована на вулицю Героя України Ігоря Бедзая, а колишня вулиця генерала Свиридова – на вулицю Героя України Геннадія Матуляка.