Миколаївський зоопарк є візитівкою Миколаєва, до того ж цього року відзначив своє 125-річчя, тож не дивно, що спецпогашення поштового блоку «125. Миколаївський зоопарк» відбулося саме сьогодні, 12 вересня, під час святкування Дня міста.

Участь в церемонії спецпогашення взяли в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, народний депутат України Олександр Гайду, територіальна менеджерка АТ «Укрпошта» Олена Скиба, екс-керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен та директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий.

До складу поштового блоку увійшли п’ять марок із зображеннями мешканців Миколаївського зоопарку – жирафа, гривастого вовка, білого ведмедя, капського дамана та снігового барса. Автором малюнків, на яких тварини представлені у стилізованих образах, став український художник та ілюстратор Віктор Гаркуша, військовослужбовець ЗСУ з позивним «Пікассо».

Як повідомляло Інше ТВ, У День міста Миколаєва вхід до Миколаївського зоопарку дітям до 14 років – безкоштовний