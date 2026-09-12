Дорожньо-транспортна пригода сталась на автошляху М-05 «Одеса-Київ» неподалік с. Криве Озеро Кривоозерської громади вчора, 11 вересня, близько 20:30.

71-річний керманич автомобіля Toyota RAV4 допустив зіткнення із автомобілем Chevrolet Aveo, що був припаркований на краю проїжджої частини через пошкоджене колесо. Від удару Chevrolet зіткнувся із BMW, що був припарковий попереду.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок потрійної автопригоди 27-річний водій BMW, 23-річний пасажир Chevrolet Aveo, 54 та 77-річні пасажирки Toyota RAV4 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Керманич позашляховика та 26-річна водійка легковика не постраждали і від госпіталізації відмовились.

Слідчі Первомайського райвідділу поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нині поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, повідомити до відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу за телефонами: (098) 369-61-16, (096) 753-85-42, 102.

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