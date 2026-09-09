Сьогодні, 9 вересня, приблизно о 11:55, у районі будинку №13 по проспекту Корабелів сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes під керуванням 50-річного водія та мотоциклом Lifan 350, яким керував 30-річний чоловік.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в результаті автопригоди тілесні ушкодження отримав мотоцикліст. З місця події медики його госпіталізували. Нині потерпілий перебуває у лікарні.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 095 456 0508, 102.

Як повідомляло Інше ТВ, 2 вересня на Миколаївщині у ДТП травмувався неповнолітній водій мотоцикла (ФОТО)