Сьогодні, 9 вересня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Сергія Гурського.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Інше ТВ.

На час проведення дисциплінарного провадження Сергія Гурського відсторонено від виконання посадових обов’язків. Виконання обов’язків Голови Адміністрації судноплавства покладено на Сергія Максимова.

Підставою для реагування стала інформація щодо можливих порушень у роботі голови Адміністрації судноплавства Сергія Гурського, зокрема у сферах організації судноплавства та дипломування моряків. Оприлюднені факти й твердження потребують належної перевірки та правової оцінки.

Відповідне дисциплінарне провадження здійснюватиме Комісія з питань вищого корпусу державної служби. Про його результати Комісія має поінформувати Кабінет Міністрів України до 23 жовтня 2026 року.

Морська галузь сьогодні працює в надзвичайно складних умовах. Від її стабільної та прозорої роботи залежать український експорт, економіка й довіра міжнародних партнерів. Тому кожен керівник у цій системі має працювати на результат і нести персональну відповідальність за свої рішення.

Міністерство також звернулося до правоохоронних органів із проханням перевірити оприлюднену інформацію та надати правову оцінку можливим порушенням. Жоден сигнал про ймовірні зловживання в галузі не залишатиметься без реагування.

Мінінфраструктури наполягає на об’єктивному та неупередженому розгляді всіх обставин. Подальші кадрові рішення ухвалюватимуться за результатами дисциплінарного провадження.

Як повідомляло Інше ТВ, Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко звільнилася сама, звільнено ще 2 прокурорів