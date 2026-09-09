На території ЧАЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечуватиме живленням критично важливу інфраструктуру. Зокрема, Новий безпечний конфайнмент, об’єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива. Така власна генерація робить ЧАЕС більш стійкою та менш залежною від зовнішнього електропостачання та є однією з необхідних умов ядерної і радіаційної безпеки.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Загалом по Україні встановлена потужність СЕС вже становить 7,6 ГВт. Це важлива складова нашої стійкості.

Загальний бюджет проєкту з будівництва СЕС на території ЧАЕС — понад 825 000 доларів США. Реалізувати його вдалося завдяки підтримці ПРООН та урядів Литви і Японії. Зокрема, Литва надала 7 296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів у межах гуманітарної допомоги. ПРООН за фінансування Японії забезпечили додаткове обладнання, монтаж та запуск станції.

Щорічно станція вироблятиме понад 2 млн кВт·год чистої електроенергії. Це 5 % річного споживання промислового майданчика, що дозволить економити близько 365 тис. доларів на рік. Заощаджені кошти спрямуємо на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання, необхідного для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.