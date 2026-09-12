Російські кібершпигуни використовувала штучний інтелект Claude компанії Anthropic для атак на українські державні, військові та дипломатичні структури, а також виробників військових дронів. Про це йдеться у звіті Anthropic за останні вісім місяців, пише Кореспондент.

Компанія пов’язує активність групи кібершпигунів GTG-20006 із Службою зовнішньої розвідки Росії. За даними Anthropic, цілями угруповання стали понад 20 організацій, зокрема міністерства, розвідувальні та оборонні відомства, посольства, аналітичні центри та підприємства оборонної промисловості. Більшість цілей перебували в Україні та Європі.

Значну частину операцій хакери автоматизували за допомогою ШІ-агентів на базі Claude: вони займалися розвідкою, фішингом, проникненням у системи та крадіжкою даних. Вони також сканували поштові сервіси та системи віддаленого доступу більш ніж двох десятків українських державних організацій.

Окремим напрямом була розвідка українського виробництва військових дронів. Зловмисники викрали поштові скриньки щонайменше двох виробників компонентів для дронів, атакували виробника військових безпілотників та викрали повний пропрієтарний пакет розробника програмного забезпечення для системи комп’ютерного зору дрона.

Після цього хакери протягом кількох днів за допомогою Claude аналізували систему та відновлювали її архітектуру, перелік апаратних компонентів, залежності від постачальників і характеристики ще не представленого продукту. Особливий інтерес для зловмисників становили системи керування військовими дронами та прошивки, пов’язані зі штучним інтелектом і комп’ютерним зором.

Для непрямого доступу до цілей група також скомпрометувала щонайменше трьох постачальників готельного Wi-Fi. Отримавши доступ до адміністративних облікових записів, зловмисники змінювали DNS-записи та спрямовували трафік користувачів на власні сервери. Серед людей, яких таким чином намагалися відстежувати, були особи, пов’язані з Україною, зокрема державні службовці та виробники дронів.

Крім того, група намагалася отримати доступ до акаунтів WhatsApp. За даними Anthropic, щонайменше двоє колишніх високопосадовців України стали цілями таких атак. Зловмисники використовували автоматизовані браузери, щоб підключати скомпрометовані акаунти як додаткові пристрої та масово експортувати листування українською та російською мовами.

Anthropic зазначає, що використання ШІ змінює підхід до кібероперацій: замість окремих інструментів для кожного етапу атаки зловмисники можуть автоматизувати цілі ланцюжки дій. Компанія заблокувала пов’язані з операціями акаунти, посилила системи виявлення та передала відповідну інформацію партнерам і правоохоронним органам.