До Дня міста у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Сяйнистий подарунок для історичних міських інтер’єрів» — зібрання порцеляни та предметів побуту, яке подарувала музею колекціонерка та меценатка Олена Берикул-Криворучко.

Про це повідомляють у музеї, передає Інше ТВ.

«Ця виставка — особливий подарунок Миколаєву та його мешканцям. До музейної колекції передано 45 предметів, які не лише демонструють красу й різноманіття декоративно-ужиткового мистецтва кінця XIX — XX століть, а й допомагають доповнити та оживити історичні міські інтер’єри музею», – наголошують у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї.

Кожен предмет у колекції має своє місце та свою історію. Свічник із гасником, вишуканий італійський глек, предмети для чаювання, декоративний і столовий посуд — усе це дозволяє краще уявити побут, культуру та атмосферу міського життя минулих часів.

Колекція репрезентує вироби з Франції, Німеччини, Австро-Угорщини, Італії, Японії, Канади та США. Вона охоплює різні види порцеляни, фаянс і напівфаянс, вироби з ручним розписом, золотінням та декоративним оздобленням.

Особливістю виставки є те, що вона розповідає не лише про красу музейних предметів, а й про повсякденне життя містян. Тут можна побачити посуд для гігієни та туалету, предмети для чаювання, декоративні та інтер’єрні речі, столовий і десертний посуд. Серед цікавих експонатів — навіть спеціальна чашка для чоловіків із пишними вусами — мусташ-кап (Mustache Cup), конструкція якої допомагала захистити навощені вуса під час пиття гарячих напоїв.

«Сяйнистий подарунок для історичних міських інтер’єрів» — це не просто виставка старовинного посуду. Це можливість побачити історію міського побуту через речі, відчути атмосферу минулої епохи та ще раз переконатися, наскільки різноманітними й багатими були культурні зв’язки нашого міста.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві в День міста відкрився ще один культурний простір – «ВільноСцена» (ФОТО)