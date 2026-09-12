Уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість із 20% до 21%. Ініціатива пов’язана з потребою збільшити бюджетні надходження на тлі зростання видатків на оборону, соціальні програми та відновлення критичної інфраструктури. Пропозиція вже стала предметом активних дискусій серед бізнесу, економістів та профільних асоціацій.

Про це пише «Перший бізнесовий», передає Інше ТВ.

За оцінками урядових структур, підвищення ПДВ на один відсотковий пункт може забезпечити додаткові мільярди гривень доходів. Влада наголошує, що це один із найменш радикальних способів посилити фіскальну стійкість без масштабного перегляду інших податків. Кошти планують спрямувати на оборонні програми та підтримку енергетичного сектору, який зазнає системних атак.

Бізнес-спільнота попереджає, що зміна ставки може вплинути на кінцеві ціни товарів і послуг, особливо у сегментах із низькою маржинальністю. Частина компаній прогнозує перегляд цінової політики, що може зменшити купівельну спроможність населення та посилити інфляційний тиск. У роздрібній торгівлі та сфері послуг очікують поступове зростання вартості продукції вже після ухвалення рішення.

Економісти зазначають, що ефект від підвищення ПДВ залежатиме від здатності бізнесу частково взяти додаткове навантаження на себе. У низці галузей це можливо, але у багатьох секторах підвищення цін буде неминучим. Це може вплинути на споживчий попит та темпи економічного відновлення у найближчі квартали.

«Перший бізнесовий» нагадує, що рішення щодо зміни ставки ПДВ поки не ухвалене. Очікується, що уряд проведе консультації з бізнесом, міжнародними партнерами та профільними комітетами парламенту перед внесенням законопроєкту.

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