Протягом дня 12 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 410 ударними БпЛА (37 із них — реактивні).

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них – реактивні).

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА противника.

Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також заходять нові групи БпЛА.

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