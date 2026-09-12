Сьогодні, 12 вересня, близько 16:20, в селі Мар’ївка Інгульської громади сталось зіткнення мопеда Viper Wind під керуванням 36-річного чоловіка та мікроавтобуса Mercedes Vito, за кермом якого перебував 53-річний водій.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, за попередніми даними, водій мопеда виїжджав із прилеглої території на проїзну частину дороги Н-11 «Дніпро – Миколаїв» та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Vito, який рухався автодорогою в напрямку м. Миколаєва.

Унаслідок ДТП водій мопеда загинув на місці події. Водій мікроавтобуса не постраждав.

Слідчі поліції кваліфікували подію, попередньо, за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись: 093-714-45-20 або 102.

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