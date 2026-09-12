Сьогодні, 12 вересня, Премєр-міністр України Сергій Корецький зібрав термінову нараду з операторами паливного ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС і МВС.

Після ударів росіян по АЗС першочерговим завданням стало максимально убезпечити персонал і відвідувачів та забезпечити системний та безпечний відпуск нафтопродуктів з АЗК.

Про це очільник Уряду повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.



«Вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей.



Вже тестуємо програмне рішення, яке дозволить бачити напрямок руху дронів і завчасно реагувати на загрозу. Мова йде про автоматичне та оперативне сповіщення на АЗК про наближення ворожих дронів. Відтестуємо це на автозаправних комплексах — паралельно підключаємо інші бізнеси. Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес», – зазначив Сергій Корецький.

Також на нараді було проаналізовано баланс нафтопродуктів, логістику та ситуацію з цінами, намічено план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів.

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