Сьогодні, 12 вересня, приблизно о 04:00, на польовій автодорозі сполученням с. Зарічне — с. Підлісне Новоодеської міської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Chevrolet під керуванням 28-річної жінки.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, за попередніми даними, водійка, не впоравшись із керуванням, допустила виїзд за межі проїзної частини, де у подальшому автівка врізалася в дерево.

Внаслідок автопригоди травмувалась керманичка легковика та її 42-річний пасажир. Їх з місця події медики госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, повідомити до відділення поліції № 6 Миколаївського райуправління за телефонами: (095) 198 69 94, 102.

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