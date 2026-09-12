Наші далекобійні відповіді щодня роблять війну відчутною для агресора.

Про це йдеться в сьогоднішньому коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«За цю добу уражено два підприємства хімічної промисловості РФ в Пермському та Самарському регіонах. Є уражена ціль в Чорному морі. У Таганрозі воїни СБУ уразили виробництво FPV-дронів та склади зберігання БпЛА, резервуар з нафтопродуктами, РЛС, комплекс «Панцир-С2». Дякую воїнам за влучність.

Також є підтвердження влучної роботи наших воїнів цього тижня. Зокрема, було знищено літак Cу-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було уражено нафтовий обʼєкт.

Вдячний усім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по наших людях. Війна має повертатися додому. Це важливо», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Два заводи і аеродром у РФ були атаковані цієї ночі (ВІДЕО)