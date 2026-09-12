Сьогодні, 12 вересня, вдень у Коблевому в акваторії Чорного моря стався вибух протидесантної міни. Внаслідок вибуху двоє людей загинуло, ще двоє було поранено.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає Інше ТВ.

«Внаслідок вибуху, на жаль, загинуло подружжя – 43-річний чоловік та 42-річна жінка. Їхня 16-річна донька отримала поранення, їй надали медичну допомогу. Надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Також постраждала 40-річна жінка, яку в тяжкому стані госпіталізовано», – зазначив він.

Георгій Решетілов наголосив: ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита, огороджена та мала попередження про мінну небезпеку, однак, на жаль, люди перетнули огородження.

«Розумію бажання людей мати доступ до моря і запит на відкриття узбережжя в Коблевому. Але сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним. Ціна поспішних рішень може бути занадто високою і платити доведеться людським життям.

Закликаю: будь ласка, не ігноруйте огородження та попереджувальні знаки. Не заходьте на закриті ділянки узбережжя та у воду», – зазначив в.о. начальника ОВА.