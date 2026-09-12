Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересневому звіті завдяки рекордній врожайності підвищило оцінку виробництва пшениці в Україні у 2026/27 маркетинговому році (МР) на 0,6 млн тонн порівняно із серпневим прогнозом – до 26 млн тонн, водночас прогноз її експорту знижено на 1 млн тонн – до 12,5 млн тонн.

Оцінка внутрішнього використання пшениці в Україні підвищена на 0,3 млн тонн – до 9,5 млн тонн, а кінцевих запасів – на 1,3 млн тонн, до 6,1 млн тонн, пише Iнтерфакс.

Прогноз виробництва кукурудзи в Україні на 2026/27 МР від USDA залишився без змін – 31,8 млн тонн, як і прогноз її експорту – 22 млн тонн. Прогноз внутрішнього використання також не змінився і становить 7,2 млн тонн, тоді як кінцеві запаси підвищено на 0,6 млн тонн – до 5,46 млн тонн.

В той же час Мінсільгосп США також покращив оцінка виробництва інших зернових, окрім пшениці та кукурудзи, на 0,5 млн тонн – до 7,29 млн тонн, але знизив прогноз їх експорту на 0,5 млн тонн – до 1,77 млн тонн, що призвело до збільшення очікувань щодо запасів на кінець МР на 1,5 млн тонн – до 8,63 млн тонн.

У вересневому USDA в цілому підвищило прогноз світового виробництва пшениці на 3,1 млн тонн – до 822,4 млн тонн. Зокрема, оцінку виробництва в Австралії збільшено на 3 млн тонн – до 31 млн тонн, у Канаді – на 1 млн тонн, до 36 млн тонн.

Згідно з прогнозом USDA, світова торгівля пшеницею у 2026/27 МР скоротиться на 0,9 млн тонн – до 211,8 млн тонн, а кінцеві запаси зростуть на 3 млн тонн – до 276,3 млн тонн, що пов’язано, зокрема, зниженням експорту з Росії та України, оскільки війна в Чорноморському регіоні ускладнює логістику.

Щодо кукурудзи, то оцінка її виробництва цього МР погіршена майже на 8 млн тонн – до 1 млрд 291 млн тонн, в той же час прогноз експорту зменшено всього на 0,4 млн тонн – до 210,08 млн тонн.