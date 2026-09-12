Сьогодні, 12 вересня, Миколаїв святкує 237 день народження.

З цієї нагоди голова Миколаївської ОВ Георгій Решетилов та мер міста Олександр Сенкевич випустили відео-вітання на своїх ТГ-каналах, повідомляє Інше ТБ.

“Місто – це передусім люди. Ті, хто його захищає, лікує і рятує, навчає дітей, розвиває бізнес, волонтерить. І кожен, для кого Миколаїв був і залишається рідним містом.

За останні роки Миколаїв пережив багато. Але вистояв. Живе, працює і розвивається.

Дякую всім миколаївцям за стійкість, небайдужість і силу. Силу, з якою ми разом впораємося з усіма викликами.

Бажаю нашому рідному Миколаєву миру, безпеки та благополуччя. А кожній родині – бути разом, дочекатися своїх!

З днем народження, Миколаєве!” – написав Георгій Решетилов.

“І за останні роки ми, мабуть, як ніколи зрозуміли, що для нас означає слово «дім».

Це наші вулиці й двори, знайомі місця, рідні люди. Місце, за яке ми переживаємо, яке захищаємо і яке щодня відновлюємо.

Миколаїв пережив дуже багато.

І сьогодні хочеться насамперед згадати тих, завдяки кому ми можемо залишатися вдома, жити й відзначати цей день – наших захисників і захисниць, які щодня боронять Україну.

А ще – сказати кілька слів про сам Миколаїв. Про людей, які роблять його таким, яким ми його любимо. І про те, заради чого ми тримаємося.” – написав Олександр Сенкевич.