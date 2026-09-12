Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би виступити на церемонії вшанування пам’яті жертв терактів 11 вересня у Нью-Йорку, якби захотів, заперечивши повідомлення, що організатори відмовилися надати йому слово.

Як передає Укрінформ з посиланням на The Hill, напередодні з’явилася інформація, що команда Трампа зверталася до організаторів нью-йоркської церемонії з приводу можливості його виступу. Національний меморіал та музей 11 вересня, де проходить церемонія, з 2012 року не дозволяє політикам виголошувати промови під час заходу.

Трамп у п’ятницю заявив, що не це стало причиною його відсутності на церемонії.

«Це просто неправда. Я не вимагав виступати… Я впевнений, що якби захотів виступити, вони б мені дозволили», – сказав він в ефірі радіостанції 77 WABC, додавши, що він глава держави та знає «хлопців там».

«Я впевнений на 99 відсотків», – запевнив Трамп.

За його словами, він не мав потреби виступати на церемонії.

«Я й так достатньо виступаю, останнє, чого я хочу, – це виступати», – вказав президент.

У пʼятницю Трамп відвідав церемонію, приурочену до роковин терактів, у Пентагоні, де виступив із промовою. У Нью-Йорку натомість побував віцепрезидент Джей Ді Венс.

25 років тому, 11 вересня 2001 року терористи «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки. Два з них врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій – у Пентагон, а четвертий упав у Пенсильванії. Загинуло майже 3000 людей.

У США ухвалили рішення, що Халід Шейх Мохаммед, обвинувачений в організації терактів 11 вересня 2001 року й який наразі перебуває на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, постане перед судом у червні 2028 року.