Станом на ранок 12 вересня найбільші мережі АЗС України оновили ціни на бензин та дизельне пальне. У деяких мережах преміальний дизель уже коштує 100 грн за літр, а середня ціна А-95 серед представлених операторів становить близько 85,28 грн. Про це свідчать актуальні дані моніторингу цін на пальне, пише УНН.

Найдорожчий А-95 серед великих мереж продає SOCAR – 88,90 грн/л. На OKKO та WOG літр коштує 87,90 грн, на UPG – 86,90 грн, KLO – 83,30 грн. На UKRNAFTA ціна становить 82,90 грн, а на БРСМ-Нафта – 79,72 грн.

Звичайне дизельне пальне на OKKO та SOCAR коштує 98,90 грн/л, на UPG і WOG – 97,90 грн, на KLO – 96,60 грн. UKRNAFTA продає дизель по 93,90 грн, а БРСМ-Нафта – по 85,85 грн за літр.

Преміальний дизель на SOCAR уже досяг 100 грн/л, тоді як на OKKO, WOG та UPG його продають по 99,90 грн.

Порівняно з попереднім днем UPG підвищила ціни на основні види бензину та дизеля на 2 грн/л. SOCAR підняв А-95 на 2 грн/л, а дизель – на 1 грн/л. UKRNAFTA також збільшила вартість бензину та дизпального на 2 грн/л, тоді як на OKKO та WOG ціни залишилися без змін.