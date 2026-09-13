За минулу добу в області підрозділи ДСНС ліквідували 21 пожежу. В переважній більшості палала суха трава, чагарники, пожнивні залишки та очерет у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському і Первомайському районах області.

У трьох випадках пожежі спровоковані ворожими атаками БпЛА армії рф, повідомляє ГУ ДСНСС України у Миколаївській області.

Також ворог поцілив по житловому сектору у Куцурубській ТГ Миколаївського району. Тут виникла пожежа даху житлового будинку. Вогнеборці ліквідували її. Постраждалих немає.

За попередніми даними, коротке замикання електромережі спричинило займання в господарчій будівлі у м. Первомайськ. Там рятувальникам вдалось вберегти від вогню приватний будинок та ще дві будівлі господарського призначення.

Загалом від ДСНС працювали 56 вогнеборців, 14 одиниць техніки, в окремих епізодах вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині гасили 18 пожеж. Що горіло