Працівники Управління державного нагляду (контролю) у Миколаївській області разом із працівниками Національної поліції виявили чотири вантажівки MAN, які намагалися об’їхати комплекс автоматичного зважування у русі WIM-52.

Для встановлення вагових параметрів та перевірки документів водіям було запропоновано проїхати до найближчого пункту ГВК, повідомляє Укртрансбезпека.

Усі вантажівки прослідували на пункт ГВК де було встановлено перевищення загальної маси від +10% до +40%.

Крім того, на момент перевірки у двох водіїв були відсутні необхідні для здійснення перевезень документи.

На одного з водіїв працівники поліції склали адмінпротокол за те, що він почав вивантаження частини вантажу на дорожнє покриття. Таким чином водій намагався уникнути відповідальності за вагові порушення.

До усунення порушень усі ТЗ було заблоковано — лише після перевантаження надлишкового вантажу та повторного зважування вантажівки продовжили рух.

Загальна сума передбаченої відповідальності за виявлені порушення становить 238 000 гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині WIM-система зафіксувала порушника – за перевантаження вантажівки перевізник сплатить 51 тис. грн.