11 вересня та в ніч проти 12 на Миколаївщині зареєстровано 18 пожеж, дві з яких виникли внаслідок бойових дій.

Так, вчора під атакою опинилася транспортна інфраструктура у Вознесенському районі. А в Миколаївському районі внаслідок бойових дій виникло займання сухої трави, дерев та пожнивних залишків на відкритій території. Внаслідок цього виникли пожежі, які загасили вогнеборці. Без постраждалих.

Ще 15 пожеж виникли на відкритих територіях. Вогнеборці ліквідували займання сухої трави, чагарників, лісосмуги та пожнивних залишків на загальній площі 6,8 га.

Також у Веснянській територіальній громаді загасили господарчу споруду площею 20 кв. м.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

До гасіння залучалися 56 співробітників ДСНС та 14 одиниць техніки, в окремих випадках — вогнеборці місцевої пожежної охорони.