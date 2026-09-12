У ніч на 12 вересня (з 18:00 11 вересня) ворог атакував:

– балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф та ТОТ АР Крим;

– 8-ма крилатими ракетами морського базування “Калібр” із акваторії Чорного моря;

– 6-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

– 129 ударними БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), S8000 “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 цілей:

– 6 крилатих ракет “Калібр”;

– 1 S8000 “Бандероль”;

– 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69

– 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!