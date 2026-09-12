Литва передала Україні понад 17 тонн енергетичного обладнання для підприємств критичної інфраструктури. Про це повідомили у Міненерго, пише Кореспондент.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів зі складів гуманітарних хабів обладнання доправили до Києва та семи областей – Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської.

Україна отримала трансформатори, електродвигуни, дизельні й бензинові генератори та ізолятори.

У Міненерго наголосили, що допомога дозволить “замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак”, забезпечити резервне живлення та “прискорити ремонтні роботи”.