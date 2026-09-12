Путін пригрозив, що введення європейськими країнами своїх військ на територію України означатиме війну з РФ. Про це він сказав 11 вересня під час візиту до Індії, де розпочався саміт БРІКС, повідомляє ТАСС.

“Зараз вони говорять про те, що думають, як би вводити війська на територію України. Це означає війну з Росією”, – сказав Путін.

Путін також сказав, що європейські еліти лякають своє населення “уявною загрозою” з боку Росії, бо у Кремля нібито немає жодних підстав для конфлікту з Європою, адже все було вирішено за підсумками Другої світової війни.

“Вони хочуть переглянути результати Другої світової війни? До чого вони зараз підштовхують народи своїх країн? До війни з Російською Федерацією”?