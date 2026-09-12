Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував свою книгу «Кайданів нема» у Львові.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, пише hromadske.

Презентація відбулась у межах книжкового форуму у Львівському палаці мистецтв.

У книзі Джонсон, спираючись на власний політичний та управлінський досвід, розповідає про події, що сформували сучасну історію Великої Британії. Зокрема, він згадує роки роботи мером Лондона, період на посаді прем’єр-міністра, проведення Brexit, парламентські вибори 2019 року, пандемію COVID-19, а також складні міжнародні та внутрішньополітичні переговори.

Мемуари дають змогу побачити процес ухвалення державних рішень зсередини. Джонсон розповідає про політичні конфлікти та кризові ситуації, пояснює причини своїх рішень, водночас він оцінює помилки та суперечливі моменти своєї кар’єри. Дотепний і самоіронічний стиль автора робить книгу цікавою не лише для тих, хто цікавиться політикою.

Окремо автор розглядає виклики державного управління під час масштабних криз, роль політичного лідера та відповідальність за складні рішення.

Українське видання «Кайданів нема» містить вступне слово посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил — Валерія Залужного.

Під час презентації Джонсон згадав свій перший візит до Києва, який відбувся близько 10 років тому. Він зазначив, що «вже тоді було враження неспокою, наче війська рано чи пізно підуть і сюди».

«Люди забувають що вторгнення росії до України розпочалося ще у 2014 році. Пригадую, як приїхав до Києва 10 років тому, я побачив гарне місто, Дніпро, ваші неймовірні церкви. Вже тоді було враження неспокою, наче війська рано чи пізно підуть і сюди», — сказав він.

Колишній премʼєр Великої Британії також розповів про зустрічі з російськими політиками, додав, що досягти порозуміння з ними неможливо.

«Я бачився з путіним, Лавровим, багатьма російськими політиками. Всі наші розмови дали мені зрозуміти, що ми ніколи не дійдемо згоди. На їхню думку, найбільшою трагедією 20 століття є розпад Радянського Союзу, я ж вважаю це найбільшим тріумфом», — зауважив він.

За його словами, у 2014 році світ нерішуче відреагував на російську агресію.

«Я вважаю, що у 2014 році світ був дуже нерішучим. Всі були занепокоєні ситуацією, але не більше. У 2022 році лідери країн мали заявити й попередити росіян: якщо вони наважаться атакувати, то Україну є кому підтримати. А ми цього не зробили і сторона противника подумала, що їй усе можна», — зазначив Джонсон.

За інформацією видавців, мемуари стали бестселером британської газети Sunday Times та увійшли до списків книг року за версіями низки видань Великої Британії.