Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що об’єднана Ірландія була б «чимось фантастичним», торкнувшись складної та політично чутливої теми під час дводенного візиту на великий турнір на належному йому полі для гольфу.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

На зустрічі з ірландським прем’єром Міхолом Мартіном у Дубліні Трамп сказав, що хотів би побачити возз’єднання Ірландської Республіки з Північною Ірландією, яка входить до складу Сполученого Королівства.

«Я не хочу створювати жодних проблем, але я був би радий бачити її єдиною, — відповів Трамп, коли журналіст попросив його висловити думку з цього питання. — Це все одно колись станеться. То чому б не зараз».

«Гадаю, це було б чудово», — додав він, зазначивши, що «Сполучене Королівство, звісно, матиме що сказати з цього приводу».

Суперечливі уявлення про те, чи має Північна Ірландія бути ірландською чи британською, підживлювали десятиліття насильства в регіоні, яке забрало життя приблизно 3 600 осіб. Попередні президенти США уникали прямих коментарів на цю тему, навіть ті, хто, як Джо Байден, мав глибокі родинні та емоційні зв’язки з Ірландією.

Коли Ірландія, яка тривалий час перебувала під владою свого більшого сусіда — Британії, — сто років тому стала самокерованою державою з переважно католицьким населенням, регіон на півночі, що складався з шести графств із протестантською більшістю, залишився у складі Сполученого Королівства.

Північна Ірландія виявилася розділеною між двома основними громадами: націоналістами — переважно католиками, які виступали за об’єднання з рештою Ірландії, та переважно протестантськими юніоністами, які прагнули зберегти зв’язок із Великою Британією.

У підсумку напруженість переросла у затяжний конфлікт у Північній Ірландії — три десятиліття насильства за участю воєнізованих угруповань з обох боків та британських військ.

Мирна угода 1998 року, в укладенні якої Вашингтон відіграв ключову роль, значною мірою поклала край насильству, але остаточний статус Північної Ірландії так і залишився невирішеним.

Угода передбачає можливість проведення голосування з питання об’єднання, якщо виникне відчуття, що більшість мешканців підтримає таку перспективу.

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у середу заявив цілком чітко, що референдуму щодо возз’єднання поки що не буде, якщо тільки не з’явиться очевидний суспільний попит на нього.

«Мені невідомо про наявність більшості, яка виступає за ще один референдум, і доки це не зміниться, його не буде», — сказав Бернем.

У суботу Трамп також провів переговори в Дубліні зі своєю ірландською колегою Кетрін Конноллі; заплановано його виступ перед американськими та ірландськими бізнес-лідерами в офіційній резиденції посла США, після чого він вирушить до свого прибережного гольф-клубу в Дунбезі, на іншому кінці країни, щоб подивитися чемпіонат Irish Open з гольфу.

Конноллі — ліва політична діячка, яка була серед протестувальників під час візиту Трампа до Ірландії у 2019 році, під час його першого президентського терміну.

Будучи прихильницею палестинців, вона раніше критикувала політику США на Близькому Сході та називала президента-республіканця «задирою» за тиск на інші держави та його підхід до зовнішньої політики й двосторонніх відносин.

Ірландська президентка зустріла Трампа біля червоної килимової доріжки у своїй офіційній резиденції в Дубліні. Вони потиснули один одному руки й обмінялися кількома словами, після чого зайшли всередину. Через кілька хвилин він вийшов сам, віддав честь під звуки гімну США у виконанні оркестру Збройних сил Ірландії та прийняв шикування почесної варти армії Ірландії.

Трамп дорікає європейським союзникам

Президент США також обрушився з критикою на європейських союзників, виступаючи на спільній пресконференції з Мартіном за підсумками переговорів.

«Мені боляче дивитися на те, що відбувається з Європою. Боляче бачити, що відбувається у торгівлі, енергетиці та імміграції, — сказав він. — Ох… ця імміграція, те, що ви робите з собою, ви просто знищуєте себе».

Він також назвав відносини Вашингтона з європейськими союзниками «розчаровуючими» на тлі небажання багатьох країн допомагати республіканському президенту в його військових діях проти Ірану та хаосу, спричиненого закриттям Ормузької протоки.

Проте президент США заявив, що його країна підтримує робочі відносини з усіма своїми союзниками на континенті.

Візит Трампа став черговим прикладом того, як він поєднує виконання офіційних обов’язків із особистими інтересами. Майже кожні вихідні Трамп грає в гольф у клубах, якими володіє у Флориді, Нью-Джерсі та Вірджинії. Його присутність на Irish Open продовжує тенденцію появи на великих спортивних заходах — та участі в організації деяких із них таким чином, щоб це приносило вигоду його сімейному бізнесу.

Його клуби в Доралі (штат Флорида) та Бедмінстері (штат Нью-Джерсі) цього року вже приймали професійні турніри з гольфу.

Irish Open став другим етапом Європейського туру, який цього року проходить на об’єктах, що належать Трампу. Минулого місяця турнір Nexo Championship відбувся на його полі для гольфу в Абердіні, Шотландія.

Минулого року Трамп провів п’ять днів у Шотландії, граючи в гольф у своєму клубі в Тернберрі, а потім відкрив новий гольф-клуб Trump у Балмеді, Абердіншир.

Під час того візиту він провів переговори з тодішнім прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, обговоривши свою суперечливу глобальну тарифну політику «взаємності».

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп привітав “Альтернативу для Німеччини” з перемогою на виборах, Мерц скасував телефонну розмову з ним