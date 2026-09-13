Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко очолив угруповання військ «Азов».

Про це сьогодні, 13 вересня, повідомляється на телеграм-каналі 1-го корпусу НГУ «Азов», передає Інше ТВ.

Денис Прокопенко розпочав службу в батальйоні «Азов» 11 липня 2014 року і брав участь у всіх бойових операціях літньо-осінньої кампанії – в боях за Мар’їнку та Іловайськ, в обороні Маріуполя.

Під час Павлополь-Широкінської наступальної операції «Редіс» командував 1-ю ротою. Вже з початку військової служби особисті якості Дениса Прокопенка відзначили в командуванні.

У 2017 році Денис Прокопенко у віці 26 років став командиром полку «Азов». На той момент він був наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних Сил України.

У 2020 році він вступив до Національного університету оборони України (командно-штабний інститут застосування військ) за спеціалізацією «Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ».

Ставши командиром полку «Азов» Денис Прокопенко завжди акцентував на навчанні особового складу підрозділу, сприяв організації сержантських та офіцерських курсів, сам очолював командно-штабні навчання. Велика увага завжди приділялася медичній, вогневій та іншим видам підготовки всього особового складу.

19 березня 2022 року під час оборони Маріуполя Президент України Володимир Зеленський за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі надав Денису Прокопенку звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка».

Головна заслуга Дениса Прокопенка полягає в переформатуванні «Азову» з добровольчого підрозділу на професійне бойове з’єднання.

7 квітня 2025 року Денис Прокопенко був призначений на посаду командира 1-го корпусу НГУ «Азов».

26 серпня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що Денис Прокопенко очолить одне з двох новостворених угрупувань військ на Донеччині.

13 вересня 2026 року Денис Прокопенко розпочинає командувати угрупуванням військ «Азов».

Як повідомляло Інше ТВ, Тепер вже остаточно. «Скеля» перейшла в оперативне підпорядкування 1-го корпусу НГУ «Азов»