425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу НГУ «Азов».

Про це повідомляється на телеграм-каналі корпусу



Згідно повідомлення, впродовж серпня декілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку були переміщені в смугу 1-го корпусу НГУ «Азов» та вдало виконали поставлені бойові завдання по зачистці інфільтрованого противника в смугах оборони бригад.



«Варто відмітити покращення рівня виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. Наразі продовжується переміщення та об’єднання розрізнених сил полку на одній ділянці фронту.



Бойова історія полку «Скеля» налічує чимало визначних досягнень. Військовослужбовці підрозділу неодноразово демонстрували мужність та стійкість, виконували надзвичайно важкі завдання, здійснюючи наступальні та оборонні дії на найважчих ділянках фронту.



Азовська культура передбачає максимальне приділення уваги підготовці особового складу, а також підтримці високого рівня мотивації бійців. Корпус «Азов» зробить все можливе, аби передати командуванню та бійцям «Скелі» свій досвід, а також наші цінності та принципи, котрі сприятимуть полку продовжувати ефективно виконувати поставленні завдання, зберігаючи життя та здоров’я особового складу», – зазначено в повідомленні.

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