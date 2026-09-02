У п’ятницю, 4 вересня, пацієнти із серцево-судинною патологією мають можливість отримати консультацію професора Володимира Попова – провідного кардіохірурга України, завідуючого відділенням хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова».

Консультації будуть відбуватись у поліклініці Миколаївської обласної клінічної лікарні (м. Миколаїв, вул. Київська, 1), з 8.00 у порядку живої черги, і завершаться після обстеження останнього пацієнта.

Прийом безкоштовний.

За консультацію можуть звернутися усі бажаючі.

Професор Інституту Амосова Попов В.В. наголошує:

«Дуже багато людей нині потребують операцій на серці. Якщо своєчасно це виявити та провести оперативне втручання, їх вік можна продовжувати, оскільки після проведеної операції це будуть практично здорові люди, які проживуть довго, і підуть з життя від старості, а не через хворе серце».

Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 402 24 39.

Консультативні прийоми жителів Миколаївщини професор Володимир Владиславович Попов проводить регулярно – раз на місяць, кожної першої п’ятниці.