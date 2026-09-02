На сайті міжнародної антивоєнної групи Global Citizens Against War 1984, яка взяла на себе відповідальність за підпал заводу української компанії у Словаччині, знайшли текст, надрукований шрифтом російського пошуковика «Яндекс», та цитату, перекладену з російської.

Про це йдеться в матеріалі Insider, передає Громадське.

25 серпня на сході Словаччини планували підпалити завод із виробництва безпілотників української компанії Skyeton, затримали двох латвійців й українця. Про причетність заявила антивоєнна група Global Citizens Against War 1984, яка називає себе міжнародною і не пов’язаною з жодною державою.

Однак, як з’ясували журналісти, в акаунті групи в Instagram, який ведуть англійською мовою, досі є дві збережені колекції історій з однаковою російською назвою («Актуальное»). А на їхньому сайті, де більшість тексту було відформатовано в гарнітурі Poppins, уривок із роману Джорджа Орвелла «1984» було написано іншим шрифтом — YS Text.

Цей шрифт є власною гарнітурою російського інтернет-пошуковика «Яндекс». Insider припускає, що він потрапив на сайт Global Citizens Against War 1984 разом із форматуванням, скопійованим з іншого джерела. Крім того, в самій цитаті з твору Орвелла було використано не оригінальний англійський текст, а його дослівний переклад із російського джерела.

Словацьке видання Aktuality також раніше звертало увагу на розбіжності в біографіях членів організації, опублікованих на вебсайті. У розділі «Команда» на сайті Global Citizens Against War 1984 зазначено лише двох людей — громадянина Польщі Роберта Левановського та громадянина Сербії Стефана Іліча. Прізвища обох нагадують прізвища футболістів: поляка Роберта Левандовського та серба Івана Іліча.

У біографії Левановського йдеться, що його призвали до польської армії у 2007 році, де він прослужив два роки, хоча на той час обов’язкова військова служба в Польщі тривала дев’ять місяців.

Іліч, мовляв, народився в сербському Ніші та втратив матір, коли місто бомбардували сили НАТО в 1999 році. З 2011 року він нібито працював у Сирії та інших країнах Близького Сходу «в межах гуманітарної місії ООН», потім працював анестезіологом у великій лікарні в Німеччині, але наприкінці 2025 року його нібито звільнили за участь у протестах проти збільшення військових витрат та «агресивної політики розширення НАТО на схід».