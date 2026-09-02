Працівники ДБР за сприяння СБУ затримали оперуповноваженого Коростенського райвідділу УСБУ в Житомирській області, який за гроші «зливав» стороннім особам інформацію щодо власників окремих телефонних номерів.

Він мав доступ до службової бази з грифом таємності та міг відслідковувати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, точну адресу місцезнаходження абонентів телефонного зв’язку. Ці відомості мали б використовуватися ним під час пошуку злочинців, натомість він «торгував» нею.

Свій «бізнес» чоловік вів щонайменше із травня 2026 року. Викрити його вдалося, коли «пробити» телефон його попросив черговий клієнт, який підозрював у зраді свою дружину. Вартувала ця послуга 50 тис. грн. Половину посадовець отримував в якості авансу, а іншу – уже після надання усіх відомостей.

27 серпня 2026 року працівники ДБР затримали правоохоронця «на гарячому» під час одержання другої частини хабаря.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (за ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло контактів підозрюваного та масштаби злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.