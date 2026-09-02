Вчора, 1 вересня, депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Як доповіла директорка департаменту фінансів Віра Святлик, після змін доходи бюджету громади становитимуть 7,477 млрд грн, а видатки — 7,792 млрд грн. Доходну та видаткову частини бюджету пропонують збільшити загалом на 780 млн грн.

Кошти сформувалися з:

357,66 млн грн — перевиконання загального фонду бюджету;

17 млн грн — надходження від продажу та оренди майна;

1,6 млн грн — залишку коштів за програмою молодіжного кредитування;

408,48 млн грн — міжбюджетних трансфертів із державного та обласного бюджетів.

Додатковий фінансовий ресурс планують спрямувати насамперед на захищені видатки, зокрема оплату комунальних послуг, а також підтримку Сил оборони України.

Окремо міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що частина коштів, передбачених на підтримку оборони, матиме можливість використовуватися у 2027 році за погодженням із Радою оборони.

Він подякував колишньому очільнику Миколаївської ОВА Віталію Кіму за допомогу у цьому питанні, а також підприємцям та іншим платникам податків, завдяки яким громада отримала додатковий ресурс. За словами міського голови, саме дострокова виплата дивідендів окремими підприємствами сприяла збільшенню податкових надходжень.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаїв повторно звернеться до КМУ щодо покриття дефіциту бюджету міста в 1,1 млрд.грн.