Про це після доповіді омбудсмена Дмитра Лубінця у парламенті повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

-Військові частини до року затримують документи для виплати 15 млн грн родинам загиблих.

Несвоєчасно передають до ТЦК та СП пакети документів, необхідні для призначення допомоги. Здебільшого затримка на цьому етапі становить від шести місяців до року, через що родини не можуть вчасно отримати виплату.

У 2025 році до Омбудсмана надійшло 776 скарг щодо призначення та виплати допомоги за загибель військовослужбовця. Це найбільша категорія проблемних звернень.

Загалом кількість звернень з ветеранської тематики за рік подвоїлася: з 1033 у 2024 році до 2077 у 2025 році.

Уповноважений рекомендує Міноборони встановити чіткий строк, протягом якого військова частина має передати документи до ТЦК, та передбачити відповідальність командування за порушення прав військовослужбовців і їхніх родин.

Після завершення війни до 15% населення України становитимуть ветерани та члени їхніх родин.

До повномасштабного вторгнення в Україні було близько 900 тисяч ветеранів. Зараз їхня кількість перевищує 2 млн, а після завершення війни разом із членами родин може сягнути 5–6 млн осіб.

Такий прогноз теж наведено у спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Омбудсман наголошує, що нинішня система підтримки не готова до такого навантаження. Вона залишається розпорошеною між різними органами, перевантаженою процедурами та нерівною за доступністю послуг у різних громадах.