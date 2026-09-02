Російська армія відступає від Сум, згідно з заявами Путіна. На це звернув увагу Телеграм-канал Астра.

Наприкінці червня 2026 року Путін заявляв, що російська армія знаходиться за 10,5 км від міста Суми.

«До міста Суми залишилося десь 10,5 км. <…> Війська на цьому напрямі діють активно, рішуче, йдуть швидкими темпами», — заявляв він пропагандисту Зарубіну.

А вчора, 1 вересня, він заявив, що до Сум ЗС РФ залишилося 12 км.

“Угруповання військ “Північ” продовжує створення смуги безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області… до Сум залишилося 12 км, до окружної дороги Сум”, – сказав Володимир Путін на прес-конференції в Бішкеку.

При цьому, згідно з картою українського проекту DeepState, російська армія знаходиться на відстані 17 км від адміністративного кордону міста Суми.

Зазначимо, також що і окружної дороги навколо Сум немає і не було. На жаль, бо це реальна проблема цього чудового міста.