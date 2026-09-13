Безперервно триває чергова масована ракетно-дронова атака ворога. Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду. Пошкоджено склади та дитячий санаторій.



У міській раді повідомили, що на зараз внаслідок атаки 5 постраждалих, але з огляду на руйнування їх, ймовірно, більше.

Як повідомляли моніторингові канали, російські літаки запускали КАБи з моря кількома хвилями. На щастя, один з таких пусків до Одеси не долетів – крила бомб не розкрилися, і вони впали в море.