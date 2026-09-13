Сьогодні вранці російські безпілотники атакували місто Конотоп.

Через атаку травмовані 2 людей, повідомили в ДСНС України.

Пошкоджений приватний житловий будинок, загорілися гараж та автомобіль. Існувала загроза поширення вогню. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.

В Івано-Франківську внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджена 1-поверхова нежитлова будівля та виникла пожежа покрівлі.



Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, травмована 1 людина.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіяни весь ранок закидували Одесу КАБами і атакували дронами, багато влучань у житлові будинки (ВІДЕО)