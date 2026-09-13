13 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України у межах спільної з Силами оборони держави deepstrike-операції уразили черговий НПЗ на росії — “Славянск-ЕКО” у м. славянск-на-кубані.

Про це повідомляє ГУР МО України, передає Інше ТВ.

Внаслідок операції уражено ключову установку переробки нафти та резервуарний парк підприємства, що живить злочинну війну проти України.

Густий дим та заграву від масштабної пожежі на російському НПЗ видно за десятки кілометрів.

Як повідомляло Інше ТВ, Перший в історії морський бій безекіпажних катерів: український Sargan знищив російський МБеК (ВІДЕО)